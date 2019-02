Il fallait miser sur Matthews et les Maple Leafs, jeudi soir, à Las Vegas (vidéo)

Joel Edmundson a touché la cible tôt en première période et a récolté une aide sur un but de Tarasenko tard dans l'engagement. Tarasenko a ajouté son deuxième de la rencontre tard en deuxième période en avantage numérique. Le franc-tireur a accumulé neuf buts et huit aides lors d'une séquence de 10 rencontres avec au moins un point.

Robert Bortuzzo a complété la marque en troisième période pour les Blues, qui traversent leur plus longue série de victoires depuis la campagne 2000-01.

Darcy Kuemper a effectué 20 arrêts devant le filet des Coyotes, qui ont perdu six de leurs huit dernières parties.

Autres résultats LNH:

NASHVILLE 3, Montreal 1

FLORIDE 3, Calgary 2 (Tirs de barrage)

Islanders NY 3, COLUMBUS 0

DETROIT 3, Ottawa 2

TAMPA BAY 6, Dallas 0

Colorado 4, WINNIPEG 1

CHICAGO 5, New Jersey 2

Vancouver 4, LOS ANGELES 3 (Tirs de barrage)

Washington 5, SAN JOSE 1