Les Canadiennes répliquent et battent les Américaines 4-3

TORONTO - Marie-Philip Poulin et Jamie Lee Rattray ont récolté chacune un but et une mention aide, jeudi, lorsque l'équipe canadienne de hockey féminin a vaincu celle des États-Unis 4-3.

Cette victoire a permis aux Canadiennes de créer l'égalité 1-1 dans la Série de la rivalité. Le match décisif sera présenté dimanche après-midi à Detroit.

Laura Fortino et Brianne Jenner ont aussi touché la cible pour le Canada. Geneviève Lacasse a effectué 24 arrêts, dont 15 en troisième période.

Alex Carpenter, Hannah Brandt et Brianna Decker ont répliqué pour les Américaines. Katie Burt a stoppé 26 lancers.

Rattray a fait mouche à 7:06 de la troisième période, offrant une avance de 4-2 aux Canadiennes. Elle a marqué en complétant un bel échange avec Laura Stacey et Blayre Turnbull lors d'une attaque à trois contre deux.

Decker a réduit l'écart à un seul but à 10:34, profitant d'une rondelle libre devant le filet canadien. Cependant, Lacasse a fermé la porte par la suite, réalisant notamment un arrêt spectaculaire avec 1:11 à faire.

Les États-Unis avaient gagné le premier match de la série 1-0, mardi, à London, en Ontario.

Les Américaines ont eu l'avantage sur les Canadiennes lors des récents rendez-vous internationaux, triomphant lors de la finale des quatre derniers championnats mondiaux et lors des quatre dernières éditions de la Coupe des 4 Nations. Les États-Unis ont aussi battu le Canada en fusillade lors de la finale des Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018.