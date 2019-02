Le Lightning lessive les Stars 6-0

TAMPA, Floride - Steven Stamkos a amassé deux buts et une mention d'aide, Nikita Kucherov a récolté un but et trois aides et le Lightning de Tampa Bay a facilement battu les Stars de Dallas 6-0, jeudi.

Tyler Johnson, Mikhail Sergachev et Alex Killorn ont aussi marqué pour le Lightning, qui présente un dossier de 6-0-2 à ses huit dernières sorties. Andrei Vasilevskiy a repoussé 32 tirs pour être crédité d'un cinquième jeu blanc cette saison et d'un 17e en carrière — le même total que Ben Bishop au premier rang dans l'histoire de l'équipe.

Le gardien des Stars Anton Khudobin a été chassé deux fois de son filet au cours du match et a accordé un total de cinq buts sur 21 tirs. Landon Bow a stoppé quatre tirs en 27:07 de jeu.

Kucherov a amassé 11 points à ses trois dernières rencontres pour gonfler son total à 92 cette saison. Il est devenu le premier joueur dans l'histoire du Lightning à atteindre le plateau des 90 points avant son 60e match de la saison et seulement le cinquième joueur à travers la LNH à y parvenir depuis la campagne 1998-99. Kucherov est aussi le premier joueur de l'histoire du Lightning à avoir récolté au moins trois points dans trois matchs consécutifs.

Première victoire en 9 matchs pour l'Avalanche

À Winnipeg, Dominic Toninato a donné le ton avec son premier but dans la Ligue nationale et l'Avalanche du Colorado a vaincu les Jets 4-1.

L'Américain de 24 ans a profité d'une rondelle libre à 5:21 en première période. Le capitaine Gabriel Landeskog a réussi un 30e but, atteignant ce plateau pour la première fois de sa carrière. J.T. Compher et Sven Andrighetto ont complété pour l'Avalanche, qui mettait fin à une série de huit défaites.

Semyon Varlamov a stoppé 24 tirs, ne cédant que devant Brandon Tanev. Connor Hellebuyck a fait 31 arrêts.

Un 500e match pour Jimmy Howard

À Detroit, Frans Nielsen a dénoué l'impasse avec trois minutes au cadran en deuxième période, guidant les Red Wings à un gain de 3-2 aux dépens des Sénateurs d'Ottawa.

Andreas Athanasiou a atteint le cap des 20 buts grâce à un doublé.

Disputant un 500e match, Jimmy Howard a fait 40 arrêts et pour un deuxième match de suite, les Wings ont prévalu 3-2. C'était aussi le score final à Nashville, mardi.

Brady Tkachuk et Matt Duchene ont inscrit les buts des Sénateurs, qui ont une fiche de 2-7 depuis le 19 janvier. Anders Nilsson a repoussé 26 rondelles.