À quand les débuts de Vladimir Guerrero fils dans les majeures?

Les joueurs de position, dont Guerrero — qui a maintenu une moyenne au bâton de ,389 aux niveaux AA et AAA la saison dernière — n'ont pas à se rapporter au complexe printanier des Jays avant lundi.

De retarder les débuts dans les majeures de Guerrero avantage l'équipe d'un point de vue des affaires. Les Blue Jays ajouteraient une année de contrôle sur leur jeune vedette dominicaine s'il passait un peu moins d'une saison complète au sein de la formation active en 2019. Les joueurs doivent compter trois années complètes d'ancienneté avant de pouvoir bénéficier de l'arbitrage, procédure qui leur permet d'améliorer leur situation salariale avant d'avoir droit à l'autonomie.

Atkins a affirmé jeudi que les Blue Jays géreraient la situation en tenant compte de ce qui sera le mieux pour Guerrero et le club.

« Notre attention est portée sur le développement, sur ce qui est le mieux pour le joueur et pour les Blue Jays », a-t-il souligné. Tout le monde est au courant des échéanciers et des règles. (...) Nous allons seulement nous concentrer à mettre la meilleure équipe possible sur le terrain et sur la façon d'aider Vlad à être un meilleur joueur, comme nous le faisons pour tous les autres. »

Guerrero, le fils du membre du Temple de la renommée et ex-Expo Vladimir Guerrero, a dominé les lanceurs des niveaux AA et AAA en 2018. Il a frappé pour ,402 en 61 matchs avec les Fisher Cats du New Hampshire avant de maintenir une moyenne de ,336 en 30 rencontres avec les Bisons de Buffalo.

Il a fait ce qu'il a pu pour prouver qu'il était prêt à passer au niveau supérieur, mais Atkins estime que de passer six semaines au camp des majeures ne pourra être que bénéfique à Guerrero et aux autres joueurs.