Pas de fonds pour un stade de baseball dit Québec solidaire

« Alors préventivement on lui dit d'envoyer le message que le retour des Expos est probablement une bonne chose pour l'économie et les amateurs, mais on ne met pas d'argent. Regardez, il y a un exemple ici (à Québec) qui s'appelle le Centre Vidéotron. Il y a juste dans les films où on bâtit un terrain et on attend l'équipe qui arrive par miracle après. Ce n'est pas arrivé encore à Québec et c'est malheureux, car on est en faveur également du retour des Nordiques, mais on a clairement mis la charrue devant les boeufs ici. Et on a mis de l'argent public là-dedans. »