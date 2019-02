Pekka Rinne et les Predators battent le Canadien 3-1

Des buts de Brian Boyle et de Viktor Arvidsson en troisième période ont causé la perte du Canadien de Montréal qui s’est incliné 3-1, jeudi, contre les Predators à Nashville.

L’affrontement a été durant deux périodes et demie un duel de gardiens entre Carey Price et Pekka Rinne, duel qui a tourné à l’avantage du gardien des Predators (34-21-5, 73 points).

Tomas Tatar, avec son 18e but de la saison, a été le seul marqueur du Canadien (31-19-7, 69 points). Outre Boyle (14e) et Arvidssson (26e), Ryan Hartman (10e) a inscrit l’autre but des vainqueurs. Rinne a stoppé 34 rondelles, tandis que Price a bloqué 35 tirs.

Le nouveau quatrième trio du Canadien formé de Nate Thompson, Dale Weise et Nicolas Deslauriers a fait bonne impression.

La formation montréalaise disputait une troisième rencontre d'affilée contre une des équipes favorites pour mettre la main sur la coupe Stanley. Après avoir vaincu les Jets de Winnipeg et soutiré un point aux Maple Leafs de Toronto en perdant en prolongation, le Tricolore est arrivé à court face aux Predators.

Le Canadien disputera son prochain match samedi, à Tampa, pour y affronter le Lightning, et il sera à Sunrise, dimanche, pour se mesurer aux Panthers.

Domination des Predators

Sans surprise, devant leurs partisans, les Predators ont amorcé le match en lion et ils n'ont guère levé le pied durant cette première période. Avec un peu plus de cinq minutes à jouer à l'engagement, l'équipe de Nashville a le triple (12) des tirs au but du Canadien (4), ce qui résume plutôt bien l'action jusque-là.

Les deux équipes sont parmi les pires de la LNH en avantage d'un homme et cela s'avère encore une fois: aucun but pour les Predators en deux supériorités et pas de réussite pour le Tricolore lors d'un jeu de puissance. Seize tirs pour l'équipe de Nashville contre 7 pour le Canadien.

Domination du Canadien

Situation inversée en deuxième période. Après les huit premières minutes, c'est le Tricolore qui domine complètement la rencontre et qui a 11 tirs au but à sa fiche contre un seul pour son adversaire. Ce sont néanmoins les Predators qui ouvrent à la marque. Carey Price bloque un tir de loin, mais il donne un long retour. Ryan Hartman frappe la rondelle au vol et il inscrit son 10e but de la saison à 9:49.

Price a sauvé les meubles en fin de période en stoppant Viktor Arvidsson qui s'était présenté devant lui en échappée.

Le Tricolore a créé l'égalité en troisième période, à 5:26, lorsque Tomas Tatar a touché la cible à la suite d'un bel échange avec Andrew Shaw. Le 18e but de la saison pour le joueur du Canadien.

L'égalité ne perdure pas. Le nouveau venu des Predators, Brian Boyle, a ensuite décoché un puissant tir qui a percé l'armure de Price à la suite d'une belle mise en situation de P.K. Subban. Et les Predators ont ajouté à la marque moins de trois minutes plus tard lorsque Arvidsson touche la cible à courte distance, avec une erreur défensive de Jordie Benn.