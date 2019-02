Surprise! Les Hurricanes dans la course aux séries

RALEIGH, Caroline du Nord - En l'espace d'un mois et demi, les Hurricanes de la Caroline sont passés de laissés pour compte à un élément non négligeable dans la course aux séries de la LNH.

Nul ne fait mieux que les Hurricanes depuis le 30 décembre: 14-5-1, dans une quête de mettre fin à la plus longue disette de la ligue pour ce qui est d'atteindre les séries. Le club est à seulement trois points d'une place en séries à l'approche du match de vendredi à Raleigh, contre les Oilers d'Edmonton.

« Nous faisons le nécessaire en ce moment, a dit le capitaine Justin Williams. Ce que nous devons faire, c'est continuer à gagner et ne pas se soucier de ce qui se passe avec les autres équipes. »

Malgré les progrès, la tâche s'annonce ardue pour se qualifier en séries, ce que les Hurricanes n'ont pas réussi depuis 2009. Il n'y a pas si longtemps, ils semblaient se diriger vers une 10e campagne de suite ne menant pas aux séries. Peut-être que ce sera leur sort, mais pour l'instant, ils ont rendu les choses intéressantes.

Le 30 décembre, les Hurricanes, les Devils et les Flyers étaient à égalité au dernier rang de la section métropolitaine. Mais depuis le début des succès actuels, les Hurricanes mènent la ligue avec 29 points, un de plus que les Islanders et deux de plus que les Blues.

L'équipe vient de compléter un voyage de cinq jours où ils ont gagné quatre fois - leur meilleur périple depuis 1998, quand la formation disputait ses matches locaux à Greensboro.

L'attaque semble avoir trouvé sa touche, dominant le circuit Bettman avec 76 buts lors des 20 derniers matches. Sebastian Aho a cumulé 25 points - neuf buts et 16 passes, tandis que Teuvo Teravainen, un compagnon de trio, a fourni neuf buts et 13 passes.

Nino Niederreiter s'est fort bien intégré avec 10 points en 11 matches depuis son acquisition du Minnesota, en retour de Victor Rask.