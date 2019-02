Saison plus courte : les rotations de joueurs seront cruciales

Une nouvelle saison MLS débute dans deux semaines, mais ce ne sera pas une saison comme les autres.

Cette année, la saison régulière se jouera sur trois semaines de moins. L’an dernier, la saison régulière s’est terminée le 28 octobre et cette saison, ce sera le 6 octobre. Tout cela dans le but de jouer les matchs éliminatoires plus tôt à l’automne.

Quels en seront les impacts?

Ça veut donc dire que l’on devra jouer les mêmes 34 matchs dans une période plus courte. Sans oublier que la Gold Cup aura lieu en juin et que si l’Impact veut gagner le championnat canadien cette année, il devra jouer deux matchs de plus pour s’y rendre. C’est le nouveau format du championnat Amway qui l’impose.

Alors, pour un joueur comme Samuel Piette, par exemple, s’il joue 34 matchs MLS, un minimum de trois matchs à la Gold Cup et six matchs de championnat canadien, il aura disputé 43 matchs en 32 semaines.

Sans compter le match amical du Canada le 24 mars, les séries de la MLS et les matchs éliminatoires de la Gold Cup. Comment dire? C’est des matchs en ta! C’est franchement inhumain.

Rotation de joueurs

Si l’Impact pense pouvoir utiliser les mêmes 11 joueurs pour les 34 matchs de la saison régulière, il s’en va directement dans le mur. Des exemples d’équipes qui sont tombées dans ce piège, il y en a à la tonne.

On se souvient d’ailleurs de l’année de Marco Schalibaum qui avait utilisé tous ses meilleurs dans presque tous les matchs, connaissant un début de saison du tonnerre. Mais en août, tout s’était écroulé. Les réguliers étaient complètement brûlés et les joueurs de banc n’avaient pas la forme requise, eux qui avaient passé la majorité de la saison à se tourner les pouces.

Dès cette année, plus que jamais, il sera capital pour les entraîneurs de l’Impact d’éparpiller les minutes. Sans quoi, ils pourraient frapper le mûr même avant le mois d’août et il en sera fait de la saison 2019.

L’an dernier, Rémi Garde nous a souvent répété qu’il n’aimait pas faire des changements simplement pour faire des changements. Cette vision doit absolument changer. Non seulement il doit bien distribuer les minutes de jeu, mais il devra aussi faire des rotations régulières dans le 11 partant.

La nécessité du repos

Ça veut même dire donner des congés occasionnels à Ignacio Piatti. Ce n’est pas ce que les amateurs veulent entendre, mais ce sera nécessaire pour garder le joueur vedette de l’équipe suffisamment frais pour le dernier droit.

À l’an un de Rémi Garde, il fallait lui donner le bénéfice du doute. Les joueurs dont il avait hérité n’étaient pas tous des joueurs qu’il avait sélectionnés. Mais à l’an deux, il n’y a plus d’excuse. Les joueurs de banc devront remplir un plus grand rôle, et l’explication qu’il n’y a rien de bon parmi les réservistes ne passera plus.

Maintenant la grande question : les joueurs qu’il a choisis cette année pour jouer les seconds violons, seront-ils assez bons pour obtenir des départs ou faire la différence lors de changements en cours de matchs? Seul le temps répondra à cette question.

D’une façon ou d’une autre, si Garde s’entête à ne pas bien distribuer les minutes ou si ses joueurs de profondeur n’arrivent pas à livrer la marchandise, l’Impact sera dans l’eau chaude rendu à la mi-saison.

Ceci dit, l’Impact a plusieurs jeunes joueurs dont l’avenir est prometteur. Espérons que certains d’entre eux s’imposeront cette année pour assurer leur place au sein de l’équipe pour plusieurs années à venir.