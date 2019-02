Le Canadien doit-il s'améliorer au risque de modifier la «chimie»? 

« Non (je ferais l’échange), mais je serais très pointu sur le choix du joueur. Top-6? Ça pourrait être le Top-9. Je pense à (Artturi) Lekhonen, entre autres. On lui donne des responsabilités, mais il a des difficultés à produire. On peut peut-être avoir un peu plus d’offensive sur les neuf premiers attaquants avec un joueur plus performant. »