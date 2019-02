«Rapatrier Russell a mené à d'incroyables premières retombées»

En remplacement de Yasmani Grandal, qui a signé un contrat avec les Brewers de Milwaukee en tant que joueur autonome, Martin est déjà entré en contact avec le receveur Austin Barnes et il écarte les préoccupations quant à un partage des responsabilités.

« En ce qui concerne Austin, il m'a l'air d'un athlète formidable, un bon receveur et un bon coéquipier, a fait valoir Martin. Les bons coéquipiers ont un objectif en commun, ils veulent que l'équipe gagne et je crois que nous partageons cette pensée. Je ne vais pas me plaindre de mon temps de jeu. Tant que nous gagnons des matchs et que nous nous plaçons en position de peut-être gagner un championnat, c'est tout ce que nous pouvons faire. »

Martin, qui fêtera son 36e anniversaire de naissance vendredi, a participé aux séries éliminatoires à neuf occasions au cours de sa carrière de 13 ans. Il a joué avec les Dodgers, de 2006 à 2010, avec les Yankees de New York, en 2011 et 2012, avec les Pirates de Pittsburgh, en 2013 et 2014, ainsi qu'avec les Blue Jays de Toronto, de 2015 à 2018.

Au moment où les Blue Jays étaient hors des séries l'an dernier et qu'ils étaient déterminés à développer les jeunes, Martin n'a pas joué en septembre et il a été limité à 289 présences au bâton, bien loin des 500 présences qu'il avait eues en 2013, 2015 et 2016.