Échanges LNH: beaucoup d'incertitude chez les Sénateurs

OTTAWA - Il y a de fortes chances que la formation des Sénateurs d'Ottawa soit bien différente au retour de leur périple de quatre matchs.

Mark Stone, Matt Duchene et Ryan Dzingel pourraient changer d'adresse à l'approche de la date butoir des transactions, le 25 février.

Magnus Paajarvi et Anders Nilsson, en voie vers l'autonomie sans compensation, pourraient aussi être une monnaie d'échange.

« Je dirais qu'il y a beaucoup de gars qui ont plus de bagages, a dit l'attaquant Bobby Ryan. Nous sommes à ce temps-ci de l'année. Le hockey est axé sur les résultats et nous arrivons à court. Vous ressentez quelque chose pour ceux qui doivent composer avec l'incertitude, mais il faut quand même se présenter à la patinoire et faire le travail. »

Les Sénateurs vont jouer à Detroit, à Winnipeg, à Chicago et au New Jersey avant leur prochain match à Ottawa le 22 février, contre Columbus.