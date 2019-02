L’équipe de l’Impact se forme

Tranquillement, mais sûrement, Rémi Garde forme son édition 2019 de l’Impact de Montréal. Lors des derniers jours, plusieurs nouvelles se sont confirmées.

Les milieux Jeisson Vargas, Alejandro Silva, Chris Wehan ont tous quitté le club, prêté, vendu et libéré respectivement.

Aujourd’hui, c’est au tour du jeune défenseur Daniel Kinumbé d’être informé qu’il passera finalement la saison à Ottawa avec le Fury, aux côtés de Thomas Meilleur-Giguère.

Il y a aussi eu des ajouts récents chez l’Impact. Le défenseur Zachary Brault-Guillard et l’attaquant Orji Okwonkwo ont été ajoutés via des prêts.

L’Impact compte maintenant 27 joueurs à son camp, incluant le gardien Jonathan Sirois et l’ailier Mikale Fontaine qui retourneront à l’académie à la fin du camp.

Sans oublier David Choinière et le défenseur Émile Legault qui sont tous deux à l’essai et qui n’ont pas de contrat en bonne et due forme avec le club.

L’Impact a aussi perdu, pour l’année, les services du gardien Jason Beaulieu qui devait aller passer la saison à Ottawa, lui qui a été opéré pour retirer un kyste.

Les équipes de la MLS ont droit à 28 joueurs avec contrat sur leur première équipe. Montréal respecte donc ce quota.

Le prochain match préparatoire de l’Impact aura lieu samedi contre Philadelphie.