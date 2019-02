Lance Stroll présente sa nouvelle écurie de F1

TORONTO — SportPesa Racing Point F1 Team est officiellement née.

Dans le cadre d'une activité à grand déploiement à Toronto mercredi matin, en présence du pilote montréalais Lance Stroll et son coéquipier mexicain Sergio Perez, la dernière née des écuries de Formule 1 a été présentée aux médias, de même que la voiture qui participera aux 21 épreuves de la saison à compter du 17 mars à Melbourne, en Australie.

C'était la première fois de l'histoire qu'une équipe de F1 dévoilait sa nouvelle voiture en exclusivité au Canada. L'événement coïncidait avec le Salon de l'Auto de Toronto.

Tour à tour, Stroll et Perez, vêtus de leur uniforme de pilote, ont fait part de leur excitation à l'idée d'amorcer une nouvelle ère.

«C'est un nouveau chapitre. C'est une nouvelle aventure emballante qui se présente à nous. J'ai de la difficulté à trouver les mots pour l'exprimer. C'est un rêve qui se réalise d'être sur cette scène, à titre de membre de SportPesa Racing Team ici au Canada pour le lancement de la voiture. C'est magnifique», a déclaré Stroll sur la scène du Théâtre John-Bassett.

Perez a parlé d'une journée très spéciale et a affirmé avoir hâte de commencer la saison et prouver ce que la nouvelle équipe est capable de faire, car, a-t-il affirmé, elle possède tous les outils pour réussir.

Environ 20 minutes après le début de l'événement, Stroll et Perez ont retiré la toile noire qui recouvrait la voiture pour dévoiler un bolide où le rose est la couleur prédominante. Le rose est également très présent sur le costume des pilotes.

La nouvelle équipe, dont le quartier général est situé à Silverstone, en Angleterre, est la cinquième à dévoiler sa voiture cette saison. Haas (7 février), Williams (11 février) et Toro Rosso (11 février) ont déjà présenté la leur, tout comme Renault plus tôt mardi. Mercedes et Red Bull devaient également présenter leur nouveau bolide mercredi.

Racing Point mettra sa nouvelle monture à l'épreuve contre les autres équipes du plateau à compter du 18 février, lors de la première portion des essais hivernaux qui se dérouleront au circuit Catalunya de Barcelone.

Stroll, qui est âgé de 20 ans, en sera à sa troisième saison en carrière en F1. Il a passé ses deux premières saisons avec l'équipe britannique Williams, terminant la dernière campagne au 18e échelon du classement des pilotes avec une maigre récolte de six points. Quant à Perez, il a pris le huitième rang avec 62 points.

L'écurie Force India, aux prises avec de sérieuses difficultés financières l'an dernier, a été rachetée en août par un consortium mené par l'homme d'affaires canadien Lawrence Stroll. Après des mois de spéculations, son fils, Lance, a été confirmé comme l'un des deux pilotes de l'équipe, le 30 novembre.

«Il est dans mon coin depuis le 1er jour», a déclaré Stroll en parlant de la relation qu'il entretient avec son père.

«De pouvoir travailler à ses côtés est opportunité extraordinare que je chéris le plus possible. J'ai hâte d'amorcer les activités.»