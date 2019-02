Les Bruins mettent fin à la série de victoires des Blackhawks 

BOSTON - David Krejci, Danton Heinen et Brad Marchand ont touché la cible dans un intervalle de quatre minutes en première période, mardi, et les Bruins de Boston ont défait les Blackhawks de Chicago 6-3.

Les Bruins ont ainsi mis fin à la séquence de sept victoires des Blackhawks.

Krejci a de nouveau fait mouche en troisième période et Marchand a amassé trois aides pour aider les Bruins à récolter un cinquième gain en six rencontres. Jake DeBrusk et Heinen ont récolté un but et deux aides, tandis que Tuukka Rask a bloqué 23 tirs. Peter Cehlarik a lui aussi touché la cible et Patrice Bergeron a obtenu deux mentions d'assistance.

Collin Delia a réalisé 31 arrêts, tandis que Alex DeBrincat et Duncan Keith ont répliqué du côté des Blackhawks, qui n'avaient pas subi de défaite depuis le 17 janvier. Patrick Kane a récolté une aide pour un 14e match de suite, égalant la marque de Stan Mikita pour la plus longue séquence de l'histoire des six équipes originales.

DeBrincat a ouvert la marque lors de la quatrième minute de jeu. Krecji a toutefois nivelé la marque avec cinq minutes à faire au premier engagement. Heinen a par la suite donné les devants aux Bruins, moins d'une minute plus tard, avant que Marchand porte la marque à 3-1 avec 61 secondes à écouler en première période. DeBrusk a creusé l'écart 4-1 tard en période médiane.

Les Leafs l'emportent au Colorado

DENVER — Nazem Kadri et Kasperi Kapanen ont enfilé l'aiguille à 22 secondes d'intervalle en avantage numérique en deuxième période et les Maple Leafs de Toronto ont battu l'Avalanche du Colorado 5-2, mardi soir.

L'Avalanche ont ainsi encaissé un huitième revers d'affilée.

Kapanen et Kadri ont touché la cible une fois de plus, alors qu'Auston Matthews a ajouté un but et deux mentions d'aide. Frederik Andersen a pour sa part bloqué 34 rondelles.

Les Maple Leafs ont pris les choses en main en marquant trois buts en avantage numérique dans un intervalle de 1:49 pour creuser l'écart 4-1. J.T. Compher a écopé d'une pénalité double mineure pour bâton élevé, ce qui s'est avéré coûteux pour l'Avalanche. Semyon Varlamov a été remplacé par Philipp Grubauer après avoir concédé quatre buts en 17 tirs. Grubauer a par la suite concédé un but en relève.

Ryan Graves et Alexander Kerfoot ont répliqué du côté de l'Avalanche, qui présente un dossier de 0-5-3 à leurs huit derniers matchs.

34e but de Skinner et les Sabres battent les Islanders

BUFFALO, N.Y. — Jeff Skinner a réussi un 34e but et les Sabres de Buffalo ont défait les Islanders 3-1, mardi, stoppant ainsi à trois la série de victoires des New-Yorkais.

Skinner a fait mouche avec un tir des poignets du cercle gauche, en fin de première période. Seul Alexander Ovechkin a marqué plus souvent cette saison (38 buts).

Skinner a récolté trois buts et trois passes à ses six derniers matches.