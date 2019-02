Weise, Folin et Thompson: l'analyse de Daniel Brière

Meilleur qu’à son premier séjour à Montréal?

« Ce n’est pas ce qu’il a démontré à Philadelphie. Lui, il va dire qu’il n’a pas eu la chance de le démontrer et il a peut-être raison de dire ça. Je pense qu’il s’attendait à avoir plus de responsabilités à Philadelphie. »

Christian Folin (défenseur)

« Folin, de ce que j’ai vu, il y a comme deux joueurs différents. Certains soirs, tu le regardes jouer et tu dis : seigneur, il pourrait être dans le Top-4 de n’importe quelle équipe. Et il y a d’autres soirs, tu dis : oui, lui, il a de la misère. C’est plus un joueur de la Ligue américaine. Ça dépend quel Folin se présente… »

Nate Thompson