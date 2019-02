L'arrivée de Phillip Danault à Montréal: «On avait peur» - Son père Alain

Des milliers de jeunes joueurs de hockey rêvent un jour de porter l’uniforme du Canadien de Montréal, rêve partagé par leurs parents. Mais quelle est la réalité de ces derniers lorsque leur enfant, devenu adulte, joue avec le Tricolore?

Au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de Sports, Alain Danault, le père de Phillip Danault, a levé le voile sur les joies et les craintes des parents.

« Disons que c’est plus le fun d’aller faire l’épicerie cette année que l’année passée. L’année passée, c’était moins le fun. Les gens étaient moins heureux et on le voyait dans leur visage », lance d’entrée de jeu Alain Danault, faisant comprendre d’emblée que les performances sur la patinoire influencent le quotidien des joueurs… et de leurs parents.