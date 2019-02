Michael Chaput est soumis au ballottage

BROSSARD, Qc — Le Canadien a soumis le nom de l'attaquant Michael Chaput au ballottage, mardi midi.

Les 30 autres formations de la LNH ont jusqu'à mercredi midi pour le réclamer. S'il est ignoré, il sera rétrogradé au sein du club-école du Canadien dans la Ligue américaine de hockey, le Rocket de Laval.

Âgé de 26 ans, Chaput a amassé cinq aides en 32 rencontres avec le Canadien cette saison, sa première avec l'équipe.

Les acquisitions de Dale Weise et Nate Thompson au cours des derniers jours avaient créé un surplus d'attaquants au sein de la formation montréalaise.

Originaire de L'Île-Bizard, Chaput a signé un contrat de deux saisons à un salaire annuel moyen de 675 000 $ US avec le Tricolore le 1er juillet dernier.

Choix de troisième tour des Flyers de Philadelphie en 2010, 89e au total, Chaput a récolté six buts et 16 aides en 167 rencontres dans la LNH avec les Blue Jackets de Columbus, les Canucks de Vancouver et le Canadien.