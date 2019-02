Quatre points pour Kuznetsov dans une victoire des Capitals

WASHINGTON - Evgeny Kuznetsov a récolté deux buts et deux mentions d'aide, lundi, aidant les Capitals de Washington à l'emporter 6-4 devant les Kings de Los Angeles.

Kuznetsov a inscrit six buts et amassé 12 points en six matches depuis la pause des étoiles, aidant les champions en titre de la coupe Stanley à connaître un séjour à la maison de 4-1-1.

Alexander Ovechkin a fait mouche de nouveau, lui qui mène la ligue avec 38 buts. Il a aussi obtenu deux passes. Brett Connolly, Christian Djoos et Jakub Vrana ont complété le score pour les Capitals, tandis que Pheonix Copley a bloqué 29 tirs. Connolly a marqué quatre buts depuis quatre matchs. Washington a enfilé trois buts ou plus en huit occasions depuis neuf matches.

Austin Wagner (deux fois), Tyler Toffoli et Oscar Fantenberg ont répliqué pour les Kings. Jonathan Quick a fait 25 arrêts.