PHILADELPHIE - Matt Murray a effectué 50 arrêts, Sidney Crosby a marqué un but et récolté une mention d'aide et les Penguins de Pittsburgh ont remporté la bataille de la Pennsylvanie 4-1, lundi, contre les Flyers de Philadelphie.

Avec cette victoire, les Penguins s'approchent à 4 points du Canadien de Montréal et de la première place des équipes repêchées de l'Association de l'est. Les deux équipes ont disputé 56 matchs.

Jake Guentzel et Nick Bjugstad ont aussi touché la cible, tandis que Kristopher Letang complétait la marque dans un filet désert pour les Penguins, qui ont mis un terme à une série de quatre revers.

Jakub Voracek a répliqué pour les Flyers, qui n'ont encaissé qu'une deuxième défaite en 11 parties. Les Flyers auraient pu s'approcher à quatre points des Penguins avec une victoire, mais ils ont maintenant huit points de recul.

Le gardien recrue des Flyers Carter Hart a vu sa séquence de huit victoires prendre fin, passant à un seul triomphe d'établir un record de la LNH pour le nombre de gains consécutifs par un gardien âgé de moins de 21 ans. Le joueur de 20 ans est aussi passé à une victoire d'égaler le record pour la plus longue série de gains par un gardien des Flyers, qui appartient à Pelle Lindbergh. Hart a effectué 24 arrêts.

Murray a été intraitable devant la cage des Penguins, repoussant notamment un impressionnant total de 28 tirs en deuxième période uniquement — un record de concession pour les Flyers.