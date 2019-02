Nikita Kucherov obtient trois points et le Lightning bat les Panthers 5-2

Nikita Kucherov a marqué deux buts en plus d'ajouter une mention d'aide, menant le Lightning de Tampa Bay vers un gain de 5-2 contre les Panthers de la Floride, dimanche soir.



Brayden Point, Ryan Callahan et Steven Stamkos ont aussi touché la cible pour le Lightning alors qu'Anton Stralman s'est fait complice de deux buts des siens.



Louis Domingue a effectué 25 arrêts devant le filet du Lightning, qui a signé une deuxième victoire consécutive. La formation de Tampa Bay revendique la meilleure fiche de la LNH (41-11-4).



Denis Malgin et Frank Vatrano ont répliqué pour les Panthers. James Reimer a alloué trois buts en 12 tirs avant d'être remplacé par Roberto Luongo, qui a bloqué neuf rondelles.



Point a porté le pointage à 4-2 en troisième période, lorsqu'il a trompé la vigilance de Luongo pour inscrire son 32e but de la campagne. Kucherov a scellé l'issue de la rencontre en avantage numérique, alors qu'il ne restait que 47,2 secondes à écouler.



Wheeler dénoue l'impasse et mène les Jets vers un gain de 3 - 1 face aux Sabres



Blake Wheeler a dénoué l'impasse en enfilant l'aiguille, alors qu'il restait 3:55 à faire à la rencontre, et les Jets de Winnipeg ont retrouvé le chemin de la victoire en battant les Sabres de Buffalo 3-1, dimanche.



Sur la séquence, Wheeler a déjoué Carter Hutton en redirigeant la passe de Josh Morrissey.



Andrew Coop a également touché la cible, tandis que Mark Scheifele a scellé la victoire en marquant dans un filet désert dans les derniers instants du match. Connor Hellebuyck a repoussé 35 rondelles pour permettre aux Jets de triompher après avoir encaissé trois revers en autant de matchs, dont deux en temps réglementaire. Il s'agissait de leur plus longue séquence de défaites depuis le début de la campagne.



Les Jets ont ainsi pu maintenir leur rang, au sommet de la section Centrale. Avec un dossier de 35-18-3, les Jets ont récolté leur 73e point de la saison pour prendre une avance de deux points sur les Predators de Nashville, qui se sont inclinés devant les Blues de St. Louis un peu plus tôt en après-midi.



Jack Eichel a été l'unique buteur des Sabres, alors que Carter Hutton a fait face à 29 lancers pour les Sabres. Après avoir battu les Red Wins de Detroit samedi, les Sabres n'ont pas été en mesure de récolter une deuxième victoire de suite pour la première fois depuis les 11 et 13 décembre.



Les Sabres (27-21-7) affichent un dossier de 2-2-1 à leurs cinq derniers duels.



Devon Toews et Thomas Greiss aident les Islanders à vaincre le Wild 2 - 1



Devon Toews a brisé l'égalité tôt en deuxième période et les Islanders de New York ont défait le Wild du Minnesota 2-1, dimanche.



Anthony Beauvillier a aussi touché la cible pour les Islanders, qui mènent la section Métropolitaine et qui ont gagné neuf de leurs 12 dernières parties (9-1-2).



Les Islanders ont vaincu l'Avalanche du Colorado, samedi, et ils montrent maintenant un dossier de 15-2-1 lors de matchs consécutifs, dont une fiche de 9-0-0 lors du dernier.



Thomas Greiss a bloqué 26 lancers devant le filet des New-yorkais. Il n'a donné que trois buts en 157 tirs lors de ses cinq derniers départs (4-0-1).



Mikael Granlund a été l'unique marqueur pour le Wild, qui s'est incliné pour une cinquième fois à ses six dernières parties. Devan Dubnyk a conclu la rencontre avec 32 arrêts.



Les Blackhawks défont les Red Wings 5 2 et obtiennent un septième gain d'affilée



Dominik Kahun a fait bouger les cordages à deux reprises en plus de se faire complice d'un autre but et les Blackhawks de Chicago ont signé un septième gain d'affilée en vertu d'un gain de 5-2 face aux Red Wings de Detroit, dimanche.



Le second trio des Blackhawks, composé de Kahun, Dylan Strome et Alex DeBrincat ont une fois de plus livré la marchandise, alors que les Blackhawks ont poursuivi leur remontée après avoir connu un début de saison de misère. Strome a récolté un but et deux aides, alors que DeBrincat a prolongé à huit sa séquence de matchs avec au mois un point, amassant trois mentions d'assistance.



Après que les Red Wings eurent réduit l'écart à un seul but en troisième période, Patrick Kane a répliqué en enfilant son 33e but de la saison. Kane a fait 4-2 lorsqu'il a battu Jonathan Bernier du côté du bâton, avec 3:33 à faire.



Kane a ajouté une aide à sa fiche lorsque Jonathan Toews a touché la cible dans un filet désert, avec 2:01 à écouler. Il s'agissait du 25e but de Toews cette saison.



Gustav Nyquist et Christoffer Ehn ont répliqué pour Detroit (21-28-7), qui a encaissé un troisième revers de suite. Bernier a réalisé 31 arrêts.



Johansson marque deux buts dans un gain de 3 2 des Devils contre les Hurricanes



Marcus Johansson a enfilé l'aiguille à deux reprises et les Devils du New Jersey ont empêché les Hurricanes de la Caroline de se hisser parmi les équipes en séries en l'emportant 3-2, dimanche.



Les Hurricanes avaient gagné leurs trois derniers matchs et ils auraient grimpé au huitième rang de l'Association Est grâce à une victoire.



Nico Hischier a mis la table pour les trois buts des Devils tandis que Pavel Zacha a fourni l'autre réussite aux siens. Keith Kinkaid a réalisé 32 arrêts dans la victoire.



Dougie Hamilton et Teuvo Teravainen ont fait bouger les cordages pour les Hurricanes, qui montrent malgré tout un dossier de 13-5-1 à leurs 19 dernières sorties.



Petr Mrazek a alloué trois buts en 21 tirs devant le filet des Hurricanes, qui n'ont pas accédé aux séries depuis 2009.



Marchand clôt le débat en prolongation et donne la victoire aux Bruins



Brad Marchand a fait mouche alors qu'il ne restait que 57 secondes à la prolongation et les Bruins de Boston ont finalement eu le dessus 2-1 devant l'Avalanche du Colorado, dimanche.



Patrice Bergeron a laissé le disque dans le haut du cercle droit pour Marchand, qui s'est amené dans l'enclave avant de déjouer Semyon Varlamov d'un puissant tir. Il s'agissait de son 14e but en temps supplémentaire, un record chez les Bruins.



Les Bruins ont ainsi prolongé à sept leur séquence de matchs avec au moins un point.



John Moore a lui aussi noirci la feuille de pointage et Jaroslav Halak a réalisé 35 arrêts pour les Bruins, qui présentent un dossier de 4-0-3 à leurs sept dernières rencontres.



Nathan MacKinnon a marqué son 29e but pour l'Avalanche, nivelant la marque de Gabriel Landeskog, jusqu'à présent meilleur buteur de l'équipe. Varlamov a réalisé 33 arrêts et l'Avalanche a encaissé un septième revers d'affilée.



