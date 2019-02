«Leur quatrième trio était clairement meilleur que le nôtre!» -Claude Julien

«Je ne sais pas si on avait quelque chose à prouver, mais les gars sont déçus et avec raison! On est un groupe qui s’attend à beaucoup de nous-mêmes et on voulait absolument gagner, mais au moins on ramasse 8 points sur 10 lors des derniers matchs alors c’est ce qui est important. […] On l’avait dit ce matin, Toronto est l’une des meilleures équipes, lorsqu’ils ont des chances de marquer, c’est une équipe qui en profite! Et ils ont profité des chances qu’on leur a données. […] Je trouve ça bien que les gars soient fâchés. On ne devrait pas être déçu de ce segment, mais les joueurs sont déçus de ne pas avoir gagné et je trouve ça bien! J’aime cette approche. Quand ils perdent, ils ne sont pas satisfaits! On veut garder cette culture de victoire!»