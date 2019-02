«Être bon en avantage numérique prendra du temps, mais on s’améliore!» -Weber

John Tavares a touché la cible en prolongation et les Maple Leafs de Toronto ont arraché une courte victoire de 4-3 au Canadien de Montréal, samedi soir.



Le match s'est déroulé à haute intensité, les deux équipes s'échangeant de bons coups d'épaule ainsi que de bonnes chances de marquer pendant plus de 60 minutes. D'ailleurs, n'eût été du froid glacial qui régnait à l'extérieur du Centre Bell, on aurait cru à un match de séries éliminatoires au printemps.



Ce match était d'autant plus important qu'un seul point séparait les deux équipes au classement de l'Association Est samedi matin, bien que les Maple Leafs (34-17-3) aient toujours deux matchs de plus à disputer.



Andrew Shaw, qui était de retour au jeu après avoir raté 15 rencontres en raison d'une blessure au cou, a inscrit un but et récolté une mention d'aide. Tomas Tatar et Brendan Gallagher ont complété la marque pour le Canadien, tandis que Max Domi s'est signalé avec deux passes.



Le Canadien (31-18-7), qui était à la recherche d'une quatrième victoire d'affilée, présente donc une fiche de 7-1-2 à ses 10 derniers matchs.



Outre Tavares, Andreas Johnsson, Nikita Zaitsev et William Nylander ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Maple Leafs.