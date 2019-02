«Le CH pourrait marquer 50 buts de plus que l'an passé à 5 contre 5!» -Dany Dubé

Les Canadiens avaient marqué, avant le match de samedi, 124 buts à 5 contre 5. Ce qui les place au septième rang de la LNH.



L’an dernier, Montréal avait marqué 130 buts au cours de toute la saison à 5 contre 5. On voit donc une nette amélioration sur cette facette de jeu.



Montréal pourrait d'ailleurs marquer au moins une cinquantaine de buts de plus à égalité numérique que la saison dernière.



Montréal devrait aussi en accorder près de 30 de moins si la tendance se maintient. C’est donc dire que le concept d’équipe et les changements effectués par la direction font toute la différence cette année.



À ce rythme, la troupe de Claude Julien pourra aspirer aux séries et qui sait, peut-être même causer des surprises!