John Tavares donne la victoire aux Maple Leafs en prolongation

Première période



La Première période débute sur les chapeaux de roues, alors qu'Andrew Shaw célèbre son retour au jeu, il fait rapidement dévier un tir de Jeff Petry pour donner l'avance au Tricolore. Toronto revient de l'arrière dans les minutes qui suivent lorsque Andreas Johnsson dirige une passe, que n'a pu couper Shea Weber, derrière Carey Price et l'égalité est créé 1 à 1.



Moins que 4 minutes plus tard, Nikita Zaïtsev dirige un tir qui se fraye un chemin parmi la défensive montréalaise et trompe la vigilance de Price. Les Leafs prennent les devants 2 à 1.



Deuxième période



Le Canadien ne met qu'un peu plus d'une minute pour remettre le compteur à zéro. Tomas Tatar effectue une entrée en zone offensive et il surprend Anderson qui lui fait cadeau d'un but particulièrement chanceux. Le gardien veut certainement revoir ce lancer. Le compte est alors de 2 à 2.



Troisième période



La troisième période est disputée avec tout autant d'intensité et Montréal bénéficie d'un avantage numérique et Max Domi profite d'une entrée de zone à la fin du 5 contre 4 pour remettre à Brendan Gallagher devant le filet et ce dernier ne rate pas sa chance. Montréal prend les devants 3 à 2.



Cette avance ne sera toutefois que de quelques secondes puisque William Nylander profite d'une entrée de zone du Canadien pour déjouer Carey Price d'un tir précis. L'égalité est à nouveau créée 3 à 3.



Montréal conclut le temps régulier avec un avantage numérique qui se poursuit en prolongation.



Prolongation