Pour souligner ses 1000 matchs, Bergeron inscrit le but victorieux!

Brad Marchand, David Krejci et Danton Heinen ont chacun marqué à 3:22 d'intervalle à la troisième période pour offrir une avance de 4-2 aux Bruins à la troisième période. Mais les Kings n'ont pas abandonné et Oscar Fantenberg a créé l'égalité à l'aide de son premier but de la saison avec 4:47 à jouer au temps réglementaire.



Nate Thomson avait réduit l'écart (4-3) à mi-chemin de la période.



Charlie McAvoy a complété pour les Bruins et Bergeron a également obtenu deux mentions d'aide. Tuuka Rask a repoussé 25 tirs, dont celui d'Adrian Kempe en échappée dès la première minute de la prolongation.



Les Bruins ont maintenant récolté au moins un point dans huit de leurs 10 derniers matchs.



Alex Iafallo et Anze Kopitar ont obtenu les autres buts des Kings, qui ont vu leur séquence de trois victoires prendre fin. Jonathan Quick a effectué 28 arrêts.



Avant le match, Bergeron avait été rejoint sur la patinoire par sa femme, leurs trois enfants et ses parents. On lui a remis des cadeaux et la foule au TD Garden lui a réservé des ovations bruyantes.



Mardi, il est devenu le cinquième joueur de l'histoire des Bruins à disputer 1000 matchs avec l'équipe. Les autres joueurs ayant atteint ce jalon en ayant disputé tous les matchs dans l'uniforme des Bruins sont Raymond Bourque, John Bucyk, membres du Temple de la renommée, l'actuel directeur général Don Sweeney et Wayne Cashman.



Bucyk a remis à Bergeron un bol en cristal au nom de la LNH. Ses coéquipiers — avec en tête le capitaine Zdeno Chara, le gardien Tuukka Rask et les attaquants Brad Marchand, David Krejci et David Backes — lui ont offert un voyage familial pour une destination de son choix. Il a également reçu une photo célébrant la conquête de la coupe Stanley en 2011.



Bergeron avait marqué deux buts lors d'une victoire de 3-1 contre les Islanders de New York à son 1000e match.