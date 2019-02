L'Impact vise de grandes choses en 2019

MONTRÉAL - La saison de l'Impact de Montréal ne s'amorce peut-être pas avant le début du mois de mars, mais l'équipe a tout de même profité de son retour en ville pour donner le coup d'envoi de ses activités, vendredi.

Profitant d'une courte pause dans son calendrier préparatoire, l'Impact a présenté son nouveau maillot, mais il a surtout lancé deux importants messages aux partisans: il souhaite s'insérer parmi les meilleurs clubs de la MLS et aussi augmenter sa visibilité à travers le Québec.

Lors de ses premiers pas à la barre de l'Impact, l'an dernier, l'entraîneur-chef Rémi Garde avait essuyé quelques critiques avant de finalement trouver son élan. Malgré une bonne deuxième moitié de saison, l'équipe avait terminé septième dans l'Association Est et avait raté les séries pour une deuxième année consécutive.

À peine trois mois plus tard, Garde estime maintenant que la formation montréalaise n'est pas si loin d'une conquête de la Coupe MLS. Les départs d'Alejandro Silva, Rod Fanni et Matteo Mancosu auraient pu compliquer sa tâche, mais les arrivées de Maximiliano Urruti, Harry Novillo et le retour en santé de Zakaria Diallo semblent avoir insufflé un vent de confiance chez l'entraîneur-chef français.

« Je pense sincèrement que nous ne sommes pas si loin que ça. Très honnêtement, a-t-il déclaré sous les applaudissements de plus de 1000 spectateurs. Je crois que l'équipe avec laquelle j'ai commencé cette seconde saison est plus ambitieuse et plus confiante en elle. Si nous arrivons à rester sur la lancée de notre deuxième moitié de saison, pourquoi pas? »

L'entraîneur-chef de l'Impact a ajouté que des équipes pouvaient être considérées comme favorites en début de saison, mais que la ligue est très homogène.