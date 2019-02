« On voit qu’il y a une chimie et un esprit d’équipe » - Mario Tremblay

L'éclosion de Drouin

S’il y a bien un analyste qui a critiqué Jonathan Drouin, c’est bien Tremblay. Là encore, son analyse passe plus par le regard d’un entraîneur que d’un analyste de hockey.

« Nous (les entraîneurs) on a travaillé avec des jeunes talentueux. On leur répète et on espère que ça va monter vers le haut…

« J’ai tellement vu de belles choses de Jonathan quand il jouait avec (Andrew) Shaw et (Max) Domi. Et ce qu’il accomplit depuis qu’il joue avec (Phillip) Danault et (Brendan) Gallagher, c’est ça que je voulais vous dire…

« On voit des jeux extraordinaires. On l’a vu à Edmonton et à Pittsburgh, mais de le voir à Montréal, enfin, après tant d’années… »