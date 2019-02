Le Canadien ne doit pas s'emporter après sa victoire sans équivoque

BROSSARD - L'entraîneur-chef Claude Julien a rappelé l'importance de ne pas trop s'emballer au lendemain d'une victoire sans équivoque du Canadien de Montréal contre les Jets de Winnipeg, l'une des puissances de la LNH.

Et le message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. D'ailleurs, selon l'attaquant Charles Hudon, le fait que les joueurs aient « acheté » le système de jeu de Julien cette saison explique en bonne partie leurs récents succès.

« Cette saison, nous suivons un plan différent, qui est axé sur la vitesse, sur nos forces, a expliqué Hudon. Nous avons acheté son système, et ça va bien. Il va seulement falloir continuer dans cette direction. »

Le Canadien (31-18-6, 68 points) passera un autre test, samedi, à l'occasion de la visite des Maple Leafs (33-17-3, 69 points) de Toronto. Ce match est d'autant plus important qu'un seul point sépare les deux équipes au classement de l'Association de l'Est, bien que les Torontois aient deux matchs de plus à disputer.

« Les Maple Leafs représentent le même défi que les Jets. Ce sont deux équipes offensives, qui sont très talentueuses et qui sont capables de marquer des buts, a déclaré Julien. Il va falloir aborder le match de demain (samedi) avec beaucoup de respect, mais sans les craindre. »

Il s'agira également du premier match entre les deux équipes depuis le premier de la saison, le 3 octobre, remporté 3-2 en prolongation par les Maple Leafs. Depuis ce temps, l'équipe de l'entraîneur-chef Mike Babcock a mis sous contrat l'attaquant William Nylander et acquis le défenseur Jake Muzzin.