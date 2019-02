Avoir une vision à long terme pour le Stade olympique

Partons du principe que le Stade olympique ne sera pas démoli et qu'on doive y injecter plus d’argent pour sa maintenance - entre autres pour la réparation du toit - il est donc important de se doter d'une vision claire et à long terme dans ce dossier.

On dit qu’il coûterait approximativement 1 milliard de dollars pour démolir et nettoyer l’enceinte du stade, étant donné qu’il n’est pas possible de l’imploser, à cause du système de métro qui passe sous le stade.

On a donc jugé bon garder le stade, et le mettre à neuf. Enfin, on semble avoir pris une décision. Mais il faut faire plus que prendre une décision, l’argent doit être bien investi dans le but de maximiser son utilisation, une fois les travaux accomplis.

En 2021, la FIFA doit décider quelles villes du Canada, des États-Unis et du Mexique seront les hôtes de matchs de la Coupe du monde en 2026. Montréal fait partie de cette liste, mais la partie est loin d’être gagnée. Surtout avec le fait qu’encore une fois, le remplacement de la toile a été repoussé de deux ans. Elle ne sera donc pas changée avant 2024. Si bien sûr cet échéancier est respecté. Lorsque l’on prend en considération que la toile du stade s’est déchirée et est devenue non fonctionnelle il y a déjà 20 ans, il est permis de croire qu’encore une fois, l’échéancier pourrait ne pas être honoré.

Avec un vieux stade comme le nôtre, avec un projet de remplacement du toit qui est loin d’être ficelé, il ne serait pas surprenant que la FIFA fasse vite une croix sur Montréal, surtout lorsque l’on regarde l’état des autres stades ultra-modernes avec lequel on rivalise.

Éventuellement le toit sera remplacé, le système de son aussi, sans compter l’éclairage. Mais qu’allons-nous faire de ce stade une fois qu’il sera partiellement rénové?

Un exemple à suivre

Je cite toujours en exemple le vieux BC Place à Vancouver qui a été rénové au coût de 600 M$. Le stade autrefois désuet est aujourd’hui devenu l’un des stades les plus modernes au Canada. Mise à part la base du stade, absolument tout a été refait. Les Lions de la Colombie-Britannique et les Whitecaps de Vancouver sont tous deux des locataires à temps plein de ce nouveau stade à la fine pointe de la technologie.

À Montréal, nous avons de la difficulté à regarder vers l’avenir. On dit même que les architectes avaient supposément pensé aux Expos en bâtissant le stade, sachant qu’il y aurait du baseball là après les jeux de 1976, et pourtant le Stade olympique n’a jamais été adéquat pour du baseball. Leur vision était clairement erronée.

Comme les Whitecaps et les Lions, l’Impact et les Alouettes auront probablement aussi besoin d’un nouveau stade dans un avenir pas trop lointain. Les Alouettes sont arrivés au bout de leurs ressources au Stade McGill. D’ailleurs, quand on regarde les autres stades de la LCF, les Alouettes sont à des années-lumières de leurs adversaires.

Pour sa part, la MLS avance à la vitesse grand V. Pendant combien de temps l’Impact pourra-t-il survivre au Stade Saputo? Des clubs comme Atlanta, Seattle et autres surpassent largement l’Impact en terme de revenus, eux qui évoluent dans des stades beaucoup plus grands.