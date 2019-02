Jonathan Drouin a le vent dans les voiles

Objectif: constance

À son arrivée à Montréal, Drouin a beaucoup fait jaser. Les attentes envers lui et son apport offensif ont toujours été élevés. Au cours des deux dernières saisons, et même depuis le début de sa carrière, le manque de constance est ce qu'on lui a reproché le plus souvent.

Et ça, il souhaite y remédier.

«Je suis agressif en ce moment, je saute plus sur la rondelle, j'attends moins le jeu, je vais plus de l'avant, a-t-il expliqué. C'est une bonne séquence d'une semaine en ce moment, mais je veux plus de constance que ça.»

Le problème, c'est qu'il est difficile dans la ligue d'aujourd'hui, avec un calendrier aussi chargé, de toujours être à son plein potentiel.

«Tous les joueurs connaissent des hauts et des bas, a souligné Julien. On oublie parfois que Drouin est encore jeune. Pour nous, ce n'est pas de l'accepter, mais de continuer de travailler avec lui et d'essayer de l'aider à trouver sa constance.

«Lorsque nous avons procédé à la transaction, nous savions que nous obtenions un bon joueur. Nous avions vu le potentiel, le talent. Peut-être que son arrivée a été ternie en raison de la saison que nous avons connue l'an dernier. Il n'avait pas le même genre de joueurs qu'il a aujourd'hui pour l'entourer. Tout va dans une bien meilleure direction cette année et les gars commencent à s'illustrer lorsqu'ils évoluent dans de telles conditions.»

Bien qu'il n'existe pas de formule magique pour arriver à trouver un rythme constant, Drouin a bien l'intention de se nourrir de ses récents succès pour poursuivre sur la même vague jusqu'à la fin de la campagne.

«Ce sont des choses qui sont difficiles à expliquer. Tu peux avoir une bonne partie et ça te relance vraiment pour un bout. En ce moment, je me sens bien, a fait savoir l'attaquant. Je vois ce que je suis capable de faire dans cette ligue contre les bonnes équipes et il faut que je continue de faire les mêmes choses.»