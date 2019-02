«On est capables de jouer contre n’importe qui» - Jonathan Drouin

Pour ce qui est des succès de Drouin et de ses compagnons de trio, l’attaquant du Tricolore a une explication limpide.

« On garde ça simple. On sait qu’on va jouer contre des joueurs qui sont très bons, des lignes qui sont très bonnes et que, de temps en temps, ils vont forcer des jeux. Si on est capables de les contrer sur ces jeux-là, on va avoir nos chances offensivement. »

« Je n'ai rien changé à ma game, a noté Phillip Danault, le centre de Drouin. Gally a été solide et Joe aussi. Un gros 60 minutes de l'équipe. C'est certain que nous savions que c'était une très bonne équipe. Nous voulons prouver à tout le monde que nous sommes prêts et que nous voulons batailler pour une place en séries, alors c'était vraiment un gros match pour nous. »

Le capitaine Shea Weber, pour sa part, a louangé Drouin.

« Comme vous le voyez, il est capable de changer l'allure d'un match, a dit Weber, qui a inscrit son 9e but de la saison. Il joue à pleine vitesse, il est en bonne position et il fait de bons jeux. »

« Nous avons joué tout un match ce soir, s'est exclamé Claude Julien, qui a aussi noté que Drouin excellait présentement. J'ai aimé notre match du début jusqu'à la fin. Nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons travaillé dans les deux sens de la patinoire.

« En bout de ligne, je crois que notre acharnement nous a donné de bonnes chances de marquer et puis nous avons réussi à nous donner un coussin en troisième période.»