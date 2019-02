10 attaquants qui pourraient déménager d'ici le 25 février

Jeff Skinner

La carrière de Jeff Skinner a été parsemée de hauts et de bas depuis son arrivée dans la LNH. Ce fut notamment le cas avec les Hurricanes entre 2010 et 2018. Or, depuis qu’il a rejoint les Sabres cette saison, il est en voie de surpasser son plus haut total de points en carrière : il a amassé 31 buts et 14 mentions d’aide en 45 matchs. Ce serait donc surprenant de le voir bouger. Il va possiblement s’entendre à long terme avec l’équipe, mais qui sait ce qui peut se passer d’ici le 25 février ?