Le Canadien se fait démolir au Minnesota: 7-1 Wild

Le Canadien de Montréal a encaissé trois buts en moins de quatre minutes en deuxième période, mardi, fait saillant d’un cuisant revers de 6-1 face au Wild du Minnesota.

Le Tricolore (15-11-5, 35 points) a ainsi vu sa séquence de trois victoires prendre fin face aux joueurs du Wild (16-12-2, 36 points) qui ont profité de toutes les occasions de marquer.

Matt Dumba (11e et 12e buts), Nino Niederreiter (5e), Charlie Coyle (5e), Eric Staal (11e), Jared Spurgeon (4e) et Zach Parise (14e) ont rempli le filet pour le Wild.

Jeff Petry (5e) a évité le jeu blanc au Canadien qui a causé son propre malheur. L’équipe de Claude Julien a concédé 4 buts lors d’avantages numériques et un autre en désavantage numérique. Une soirée catastrophique pour les unités spéciales.

Antti Niemi a accordé tous les buts du Wild avant que Carey Price ne vienne terminer la rencontre après le 7e but de la formation du Minnesota. Il avait pourtant une fiche très respectable de 11-4-2, une moyenne de buts alloués de 2,11 et un taux d'arrêts de ,922 face au Wild depuis ses débuts.

Le Canadien termine son périple de trois matchs à l'étranger avec deux victoires et une défaite. Il sera de retour jeudi soir au Centre Bell afin d'y affronter les Hurricanes de la Caroline.

Le Wild s'impose

Le Wild a inscrit le premier but du match à 14:01 de la première période, quand Nino Niederreiter a fait dévier un tir de la pointe derrière Neimi. Jeff Petry n'a pas trop bousculé Niederreiter sur la séquence, mais rien n'était perdu pour le Tricolore.

Sauf qu'en deuxième période, le Wild a doublé la mise lors d'une mauvaise pénalité à Shea Weber lorsque le tir de Matt Dumba a touché la cible.

Puis, le Canadien a cafouillé lors d'un avantage d'un homme et cela a permis à Charlie Coyle de marquer en désavantage d'un homme: c'était 3-0 pour le Wild. Et quand Eric Staal a ajouté à la marque à 14:58 avec son 11e de la saison, le Canadien venait d'accorder trois buts en trois minutes et 47 secondes. Le Wild a ajouté l'insulte à l'injure en marquant un 5e but en toute fin de deuxième - encore en avantage d'un homme - pour boucler les 40 premières minutes avec une avance de 5-0.

Même scénario en début de troisième période: pénalité à Brendan Gallagher et deuxième but du match de Dumba.

Le Canadien s'est ensuite inscrit à la marque à la suite du tir frappé de Jeff Petry, mais Zach Parise a marqué le 7e but des siens lors d'une autre pénalité à l'équipe de Claude Julien.