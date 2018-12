Le projet du nouveau stade des Rays est pratiquement mort

À la suite d’une lettre envoyée par le commissaire du baseball majeur Rob Manfred, mardi, le propriétaire des Rays Stuart Sternberg a fait le point sur la situation de la construction d’un futur stade à Ybor City.

Le club avait jusqu’au 31 décembre 2018 pour négocier une entente pour la construction d’un nouveau stade à l’extérieur de la région de St. Pete. Mais, les choses n’ont pas suffisamment avancé, selon Sternberg, pour justifier la demande d’une extension de date.

C’est donc dire qu’à moins d’un miracle dans les prochaines semaines, le projet d’un stade à Ybor City est mort.

Sternberg a indiqué que le club allait maintenant explorer toutes les autres options possibles. Plusieurs experts s’entendent pour dire que la fin de ce projet ouvre la porte à un déménagement à Montréal.

Selon les informations obtenues par le 98,5 Sports, il y a quelques semaines, le Baseball majeur a indiqué à la Régie des installations olympiques de se tenir prête pour la présentation de matchs lors de la saison régulière.

Or, Sternberg n’a pas voulu dire s’il comptait déménager la franchise. Il a expliqué que les Rays sont maintenant prêts à respecter leur bail pour demeurer au Tropicana Field jusqu’en 2027, si nécessaire. Il a ajouté que l’organisation allait devait maintenant décider ce qui arrivera à l’équipe au-delà de cette date.

Le hic, c’est que le commissaire a déjà indiqué à plusieurs reprises que le stade actuel n’était plus une option pour les Rays, qui ont toutes sortes de difficultés à attirer des spectateurs.

Pas d'expansion avant de régler deux dossiers

Manfred parle depuis au moins trois ans d’expansion possible, en indiquant que les dossiers de Tampa et d’Oakland doivent être réglés avant de passer à 32 équipes.

À Oakland, les A's progressent rondement: le site a été identifié et le projet récemment présenté aux partisans. Plus important encore: la ville d'Oakland est derrière ce projet, qui ne nécessitera aucun fonds public, ce qu'a aussi promis Stephen Bronfman, fer-de-lance du projet montréalais, au moment de rencontrer la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le printemps dernier.

Le groupe montréalais a préféré ne pas commenter ce dernier rebondissement dans le dossier Tampa Bay.

Notons que les Rays ont le droit de jouer jusqu’à 10 matchs de la saison régulière à l’extérieur de la grande région de Tampa. Une option que Sternberg a décidé de ne pas utiliser en 2018. Cela dit, cette option pourrait bien lui servir en 2019, maintenant que le projet de Ybor City est sur le point de tomber à l’eau.

(Avec La Presse canadienne)