Les Seahawks s'approchent des séries éliminatoires

SEATTLE - Bobby Wagner a bloqué la tentative de botté de placement de Dan Bailey à mi-chemin du quatrième quart, lundi, provoquant l'étincelle qui a mené à deux touchés des Seahawks de Seattle qui ont vaincu les Vikings du Minnnesota 21-7.

Après le beau jeu défensif, Chris Carson a inscrit un touché à la suite d'une course de deux verges et Justin Coleman a concrétisé la victoire avec un retour d'échappé sur une distance de 29 verges, 18 secondes plus tard.

Ce qui fut un match affreux et peu mémorable durant trois quarts est devenu un festin pour les Seahawks (8-5) en fin de rencontre. Avec des matchs à disputer contre les faibles 49ers de San Francisco et les Cardinals de l'Arizona, les Seahawks devraient accéder aux séries éliminatoires.

Pour leur part, les Vikings (6-6-1) s'accrochent au 6e et dernier rang qui donne accès aux séries.