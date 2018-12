Le miracle à Miami: «Une mauvaise décision (de Belichick)» - Bruno Heppell (vidéo)

En compagnie de Mario Langlois, l'analyste Bruno Heppell a du mal à comprendre certaines décisions de l'entraîneur Bill Belichick, notamment le fait que le receveur de passes Rob Gronkowski était sur le terrain.

« En plus, je m'explique mal pourquoi on a retiré (Devin) McCourty, le meilleur joueur défensif des Patriots. J'en aurais enlevé un autre que lui pour insérer Gronkowski. Et Tannehill (le quart) ne peut pas atteindre la zone des buts...

« J'aurais compris si les Dolphins étaient à la ligne de 40 et qu'ils allaient lancer dans la zone des buts. On se dit, Gronkowski va sauter (pour capter le ballon), ça va être sa seule responsabilité.

« Mais là, on était tellement loin pour les Dolphins. J'aurais aimé que Billichick fasse son mea culpa, parce que c'était une mauvaise décision de coaching. »

