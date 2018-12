L'Impact dévoile sa liste de protection en vue du repêchage d'expansion

Les autres joueurs, dont le contrat n'a pas encore été renouvelé et ceux dont les options n'ont pas été activées sont disponibles au repêchage et pourraient ensuite, si sélectionnés, négocier avec le FC Cincinnati.



Ainsi, l’un des joueurs suivants pourrait être sélectionné lors du repêchage d'expansion: Quincy Amarikwa, Micheal Azira, Rudy Camacho, Zakaria Diallo, Clément Diop, Chris Duvall, Rod Fanni, Kyle Fisher, Anthony Jackson-Hamel, Matteo Mancosu, Michael Petrasso, Bacary Sagna et Michael Salazar.



Anthony Jackson-Hamel est disponible au repêchage, même s'il est un joueur formé au club, puisqu'il fait partie de l'effectif senior de l'Impact.



Le FC Cincinnati, qui amorcera ses activités en MLS lors de la saison 2019, pourra sélectionner cinq joueurs parmi les joueurs non protégés des autres équipes, excluant les équipes qui ont vu un de leurs joueurs être choisi par le Los Angeles FC l'an dernier, soit le Toronto FC, le Crew de Columbus Crew, les Earthquakes de San Jose, le Sporting Kansas City et les Sounders de Seattle.



Notons qu’un club ne peut pas perdre plus d'un joueur lors de ce repêchage.