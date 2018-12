Play360 : de joueur à entraîneur avec Pascal Dupuis

Parmi nos experts, on retrouve entre autres des entraineurs et spécialistes œuvrant autant au hockey universitaire, la LHJMQ, les professionnels, les associations ou autres organisations liées au sport mineur. Leurs conseils et suggestions d’exercices vont inspirer vos prochaines pratiques et motiver vos joueurs à s’entrainer et s’améliorer.

Avec les clips et animations 3D de Play360 les exercices les plus complexes deviennent accessibles à tous les entraineurs et les joueurs.

Disponible sur Apple Store, l’application Play360 vous permettra de développer vos habiletés, que vous soyez entraineur, parent ou athlète !