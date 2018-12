Le recruteur québécois Alex Agostino est encensé à New York

L’association professionnelle des recruteurs de New York a récemment rendu hommage au travail du superviseur du recrutement du Nord-Est des Phillies de Philadelphie, Alex Agostino, en le nommant recruteur de l’année.



Recruteur depuis 1995, Alex Agostino a travaillé pour les Expos de Montréal et les Marlins de la Floride avant d’occuper son poste actuel avec les Phillies.



Il a notamment permis l’émergence du receveur Russell Martin et du lanceur droitier Jesen Therrien.



La nouvelle, annoncée le vendredi 7 décembre, permettra au Québécois d’être honoré le 25 janvier à New York los du 54e souper annuel de la Hot Stove League.