«On a vraiment joué avec le feu» - Claude Julien

Lors d’une saison, une équipe de hockey perd des matchs qu’elle devrait gagner et gagne des matchs qu’elle devrait perdre. C’est le deuxième scénario qu’a vécu le Canadien de Montréal, dimanche, en arrachant deux points aux Blackhawks à Chicago.

Les hommes de Claude Julien ont écopé de huit pénalités mineures – l’une d’entre elles était un double mineure à Jordie Benn – au cours du match. Le Tricolore a disputé 10 des 20 minutes de la troisième période à court d’un homme.

« On n’a pas été vraiment bons, a lancé l’entraîneur Claude Julien après la rencontre. Durant la saison, on perd des matchs qu’on mérite et on en gagne peut-être d’autres… On est content de partir avec les deux points ce soir. Vraiment, on n’était pas à point. Et quand tu n’es pas à point, tu prends beaucoup de pénalités. On a vraiment joué avec le feu.

« Sortir d’ici avec deux points, c’est bon, mais il faut réaliser que la prochaine équipe qu’on va affronter, si on joue de cette façon, l’histoire avec être très différente. »