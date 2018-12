Miracle à Miami: les Dolphins l'emportent à l'aide d'un jeu stupéfiant (vidéo)

Stephen Gostkowski a réussi un placement de 32 verges à mi-chemin au dernier quart, donnant une avance de 30-28 aux Patriots (9-4) et il a bonifié cette priorité à l'aide d'un botté de précision de 22 verges, avec 21 secondes à disputer.

Tom Brady a amassé 358 verges par la voie des airs, complétant des passes de touché à Rob Gronkowski, Julian Edelman et Cordarrelle Patterson.

Gronkowski a réussi huit attrapés pour 107 verges de gains.

Tannehill a récolté 265 verges de gains, rejoignant Stills et Butler pour des touchés (et Drake aussi, techniquement).

Packers 34 Falcons 20

À Green Bay, Aaron Rodgers a lancé deux passes de touché et les Packers ont battu les Falcons d'Atlanta 34-20 pour signer une première victoire sous la tutelle de l'entraîneur-chef par intérim Joe Philbin.

Aaron Jones a réussi une course de 29 verges pour un majeur au troisième quart. La défensive des Packers a limité les gains du quart Matt Ryan après une première séquence des Falcons qui s'est conclue par un touché.

Les Packers (5-7-1) ont retrouvé leur aplomb alors que Philbin a remplacé Mike McCarthy à la barre de l'équipe. Ils auront du travail à faire pour éviter de terminer la saison avec une fiche perdante, mais ils ont mis fin à une série de trois revers.

Rodgers a complété 21 de ses 32 passes pour des gains aériens de 196 verges. Il a lancé une passe de touché de 24 verges à Randall Cobb et il a battu un record de la NFL en décochant une 359e passe de suite sans être victime d'une interception.

Les Falcons (4-9) ont encaissé un cinquième revers de suite et ils termineront la saison avec un dossier négatif pour une première fois depuis 2014.

Giants 40 Redskins 16

À Landover, Saquon Barkley a récolté 170 verges par la course, incluant un touché de 78 verges, Eli Manning a lancé trois passes de touché et les Giants de New York ont écrasé les Redskins de Washington 40-16.

Les Redskins (6-7) ont perdu une quatrième partie de suite et ils ont vu leurs chances de participer aux séries diminuer considérablement.

Barkley a dominé la défensive des Redskins grâce à une moyenne de 12,1 verges par course. Il est devenu la première recrue des Giants à dépasser le cap des 1000 verges au sol en une saison et il a établi un record pour une recrue grâce à son 13e touché de la saison. Le deuxième choix lors du dernier repêchage de la NFL a ajouté quatre attrapés pour des gains de 27 verges.

Manning a complété 14 de ses 22 passes pour un total de 197 verges. Il a guidé les Giants (5-8) vers une avance de 34-0 à la demie avant que la recrue Kyle Lauletta prenne le relais au quatrième quart. Sterling Shepard, Bernie Fowler et Russell Shepard ont saisi les passes payantes de Manning.

Les Giants ont marqué au moins 40 points dans un match pour une première fois depuis le 1er novembre 2015 et ils ont gagné quatre de leurs cinq dernières sorties.