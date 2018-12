Bergevin encense le travail de Domi, Kotkaniemi et Weber

Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, a profité de cette veille de match face aux Blackhawks de Chicago afin de rencontrer les journalistes.



Bien fier du rendement de ses joueurs, il a admis être tout de même un peu surpris de ce que lui apporte Max Domi. Il s'attendait bien entendu à ce que le jeune nouveau joueur de centre connaisse du succès à Montréal, mais pas au niveau qu'il en connaît présentement. Bergevin a aussi mentionné qu'il apprécie la hargne de son attaquant dans la mesure où il est capable de contrôler son impulsivité.



Bergevin a aussi admis sans retenue qu'il était vraiment agréable de revoir Shea Weber dans la formation puisque cela permet aux défenseurs de retrouver leur «bonne chaise».



Le directeur général a aussi révélé qu’il voit de l’amélioration dans le jeu de Carey Price et c’est de bon augure pour la suite des choses.



Dans le cas du jeune Jesperi Kotkaniemi, ceux qui espéraient le voir aux Championnat du monde de hockey junior à l’aube du nouvel an devront ramener leurs attentes à la baisse. En effet, Marc Bergevin a soutenu que Kotkaniemi devrait vraisemblablement demeurer avec le Canadien puisque le rôle qu’il joue avec le club est fort important et qu’il ne serait pas remplacé facilement par un autre joueur actuellement. Un autre beau vote de confiance pour le jeune de 18 ans.



Xavier Ouellet prend la direction de Laval

Après avoir été ignoré au ballotage par toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey, le défenseur Xavier Ouellet devra se rapporter au Rocket de Laval de Joël Bouchard afin de poursuivre son parcours 2018-2019.

C’est le retour en santé du jeune défenseur Noah Juulsen qui a forcé le mouvement de personnel de la part de Marc Bergevin.

Par chance, le Canadien a pu conserver les droits du défenseur, alors que l’équipe a dû se passer des services des attaquants Jacob de la Rose et Nikita Scherbak depuis le début de la saison alors que les deux joueurs ont été réclamés au ballotage respectivement par les Red Wings de Detroit et les Kings de Los Angeles.



Le Canadien de Montréal sera en action dimanche face aux Blackhawks de Chicago dès 17h30 sur les ondes du réseau Cogeco avec l’avant-match auquel vous convient Martin McGuire et Dany Dubé.