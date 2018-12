Drame d'Adonis Stevenson: David Lemieux ne doit pas y penser

Lemieux a pris le temps d’envoyer ses meilleurs vœux à Stevenson et au reste de sa famille avant le début du point de presse.

Johnson est un adversaire particulier pour Lemieux. Ce sera la première fois que l’ancien champion du monde se mesure à un boxeur ambidextre.

« Il est vraiment bon des deux côtés. Heureusement j’ai eu de bons partenaires d’entrainement et je suis pleinement prêt pour lui. Marc Ramsey a tout fait pour s’assurer que je sois prêt. »

K.-O au 5e round?

Johnson a récemment indiqué sur les médias sociaux qu’il allait passer le K.O. à Lemieux au cinquième round. À cette affirmation, Lemieux s’est contenté de rire et de dire: « J’ai bien hâte de voir ça! »

Lorsque Lemieux a été informé du choix d’adversaire de Canelo, il était déçu. Il a avoué qu’il ne connaissait même pas Rocky Fielding. La frustration monte dans le camp d’Eye of the Tiger, mais on demeure confiant qu’éventuellement ce duel viendra.

Bernard Hopkins, l’ancien champion du monde et maintenant associé d’Oscar de la Hoya chez Golden Boy, en est lui aussi convaincu. Même si certains croient que DAZN va tenter de protéger Alvarez pendant un bout de temps, pour assurer la rentabilité de ce nouveau contrat de 10 ans et 350M$.

« Je crois que c’est un combat qui est inévitable. Ils doivent tous deux gagner le 15, mais tant et aussi longtemps qu’ils vont continuer de gagner, les amateurs vont le demander. DAZN est dans le business pour faire des gros combats, ils ne s’arrêteront pas à ça. Je vois ce combat avoir lieu lors du gros gala du Cinco de Mayo. »

Il faut mentionner que le duel de fou disputé entre Alvarez et Gennady Golovkin au mois de septembre dernier fut très éprouvant pour Canelo. Il ne faut donc pas se surprendre qu’il ait sélectionné un adversaire plus à sa portée pour ce combat qui n’arrive que trois mois plus tard.

Pour Marc Ramsey, l’entraineur de Lemieux, il est clair qu’il faut tout faire pour forcer la main des réseaux de télévision.

« Nous avons comme philosophie de prendre tout ce qu’ils nous donnent et leur enfoncer dans la gorge. On cherche Canelo c’est certain. On a l’intention de ne pas leur donner le choix.»

Prompt rétablissement à Stevenson

Même si Hopkins a souvent critiqué Adonis Stevenson pour ses choix d’adversaires, Hopkins s’est dit navré par le situation dans laquelle est plongé l’ancien champion du monde.

« Je ne lui souhaite rien de mal et je pense à sa famille. Ceux qui critiquent le font souvent couchés dans leur salon. Adonis a placé sa vie en danger pour plaire aux amateurs. Je leur demanderais donc un minimum de respect. Je lui souhaite du fond du cœur un prompt rétablissement. »

Le gala du 15 décembre au Madison Square Garden peut être vu sur la nouvelle plateforme web de diffusion d’évènements sportifs DAZN.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports