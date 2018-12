20e but de Pastrnak, mais 3e revers de suite des Bruins (vidéo)

Point a créé l'égalité 1-1 avec son 21e but, et un septième à ses huit dernières rencontres, avec 5:01 à jouer au premier engagement. Nikita Kucherov a préparé le but avec une passe du revers et il totalise désormais 20 passes et 25 points à ses 12 derniers matchs.

Pastrnak a réussi son 20e but à son 28e match cette saison en s'emparant d'un retour dès la deuxième minute de jeu. Jaromir Jagr — en quatre différentes occasions — est le seul joueur tchèque à avoir atteint le cap des 20 buts en moins de matchs.

Les Bruins pouvaient par ailleurs compter sur la présence du défenseur Charlie McAvoy, qui était à l'écart du jeu depuis le 20 octobre en raison d'une commotion cérébrale. Ils sont toujours privés du centre Patrice Bergeron (côtes), et des défenseurs Zdeno Chara (bas du corps), Kevan Miller (gorge) et Urho Vaakanainen (commotion).

AUTRES RÉSULTATS LNH:

Detroit 5, TORONTO 4 (P)

Colorado 5, FLORIDE 2

Columbus 4, PHILADELPHIE 3 (P)

PITTSBURGH 6, Islanders NY 2

Montréal 5, OTTAWA 2

CALGARY 2, Minnesota 0

Washington 4, ARIZONA 2

VANCOUVER 5, Nashville 3

VEGAS 4, Chicago 3

New Jersey 6, LOS ANGELES 3