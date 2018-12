Derrick Henry égale un record de Tony Dorsett

NASHVILLE — Derrick Henry a égalé un record de la NFL en marquant un touché sur une course de 99 verges, jeudi, et les Titans du Tennessee se sont maintenus dans la course aux éliminatoires grâce à une victoire de 30-9 face aux Jaguars de Jacksonville.

Henry est devenu le deuxième joueur après Tony Dorsett à franchir la longueur du terrain sur une course. Dorsett, qui portait les couleurs des Cowboys de Dallas, avait accompli l'exploit le 3 janvier 1983 face aux Vikings du Minnesota.

Pour y arriver, Henry a couru vers sa gauche avant de longer la ligne de touche. Il a repoussé avec son bras le demi de coin A.J. Bouye, puis le secondeur recrue Leon Jacobs à deux reprises, avant de se défaire du secondeur Myles Jack puis d'atteindre la zone des buts.

« Nous allons faire partie de cette séquence vidéo jusqu'à la fin de nos jours », a dit l'ailier défensif des Jaguars, Calais Campbell.

Récipiendaire du trophée Heisman en tant que joueur par excellence du football universitaire américain en 2015, Henry a célébré en imitant la pose du joueur sur le trophée à deux reprises.

Dorsett n'avait pas gardé le ballon après sa course historique. Henry a l'intention de le conserver.

« Il est une légende, a dit Henry au sujet de Dorsett, qui a aussi gagné le Heisman. C'est spécial de se retrouver dans la même catégorie que Tony Dorsett. »

Henry a également établi un record d'équipe en accumulant 238 verges de gains en seulement 16 courses. L'ancienne marque de 228 verges avait été établie par Chris Johnson en 2009, également face aux Jaguars.

De plus, Henry a atteint quatre fois la zone des buts, égalant la marque d'équipe de Lorenzo White et Earl Campbell pour le plus de touchés au sol dans une rencontre.

L'entraîneur-chef des Titans, Mike Vrabel, a qualifié la performance de Henry de « très impressionnante ». Vrabel a rappelé qu'il était impossible de bloquer tous les joueurs en défensive sur chaque jeu et que le porteur de ballon devait aussi réussir à se débarrasser de ses rivaux.

« Il a simplement repoussé tout le monde avec son bras », a noté Vrabel.

Grâce à leur deuxième victoire d'affilée, les Titans (7-6) sont demeurés au coeur de la course aux éliminatoires dans l'Association américaine.

Les Jaguars (4-9) encaissé un quatrième revers de suite face aux Titans. Ils ont également perdu huit de leurs neuf dernières rencontres cette saison.

« Nous avons eu de la difficulté sur les premiers, deuxièmes et troisièmes essais, et même au quatrième quart à plaquer (Henry), a mentionné l'entraîneur-chef des Jaguars, Doug Marrone. Il a connu une soirée inoubliable. »