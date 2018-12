«C'est important d'avoir une bonne séquence avant les Fêtes» - Claude Julien

Le Canadien a été plutôt instable ces derniers temps, mais le doublé victorieux contre les Sénateurs permet au Tricolore d'inscrire trois gains à ses quatre derniers matchs.

« C'est très important de nous mettre au travail, a souligné l'entraîneur Claude Julien. Et de récupérer des points que nous avons perdus dans le passé. Dernièrement, c'était souvent difficile: une victoire... Une défaite... On joue du hockey de ,500 ou moins. C'est important d'avoir une bonne séquence avant les Fêtes. Et c'est parti du bon pied, avec deux grosses victoires contre un rival de notre division. Maintenant, il nous reste à finir le voyage sur une note positive.

« Nous n'étions peut-être pas tout à fait là pendant les cinq ou sept premières minutes, mais les Sénateurs ont essayé d'être très physiques et ça nous a peut-être réveillés. Ça nous a donné un élan, ensuite, nous nous sommes bien comportés. »