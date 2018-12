«Dans cette ligue, c'est la queue qui brasse le chien» - Dany Dubé

Le Canadien a disputé deux matchs contre les Sénateurs cette semaine et il y en aura un autre au programme le 15 décembre. Après? On ne verra plus les deux équipes s’affronter d’ici la fin de l’année.

« C’est incroyable qu’on permette que l’on joue trois fois en 12 matchs contre les Sénateurs et que le 15 décembre prochain, ce sera la dernière fois que les deux équipes vont jouer l’une contre l’autre de toute l’année », a noté l’animateur de bonsoir les sportifs, Ron Fournier.

Ils (les dirigeants de la ligue) ont beau être géniaux avec les nouvelles franchises et ci et ça, mais au niveau de la cédule, quand c’est une réalité comme celle-là, c’est in-ac-cep-ta-ble!!! »

Et l’analyste Dany Dubé a enchaîné avec cette déclaration cinglante.