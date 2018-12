Plafond salarial: les Alouettes réduisent le personnel des opérations football

MONTRÉAL - La Ligue canadienne de football a imposé jeudi un plafond salarial aux opérations football de ses neuf franchises, ce qui a forcé les Alouettes de Montréal à rompre les liens avec quelques membres de son personnel.

Ainsi, les entraîneurs Billy Parker (entraîneur des demis défensifs), Jason Tucker (receveurs), Chris Mosley (adjoint de la ligne à l'attaque) et Cris Dishman (adjoint en défense) ont été avisés que leurs contrats venant à échéance à la fin de l'année ne seront pas reconduits pour 2019.

L'organisation a aussi annoncé qu'elle n'a pas renouvelé les contrats du coordonnateur du repêchage et dépisteur national Éric Deslauriers, ainsi que du directeur du dépistage universitaire Russ Lande.

Le plafond salarial est établi à 2 588 000 $ pour 2019 et 2020, après quoi le montant fera l'objet d'un réexamen.

Il s'applique aux entraîneurs et aux autres membres du personnel des opérations football, y compris les directeurs généraux, les dépisteurs et le personnel attitré à l'équipement et au vidéo. Le nombre d'entraîneurs se limitera à 11 par équipe, et le nombre des autres membres des opérations football sera limité à 14 par équipe.

Les médecins et les thérapeutes sont exclus de cette nouvelle mesure afin qu'il n'y ait aucun impact négatif sur la santé et sur la sécurité des joueurs.

Les violations de cette politique pourraient entraîner une amende d'équipe, une amende personnelle ou la perte de choix au repêchage.