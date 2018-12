Le Canadien remporte son programme double contre les Sénateurs (vidéo)

Buts rapides

Les Sénateurs ont pris les devants à 7:58 par l'entremise de Mark Stone, mais le Canadien a riposté 20 secondes plus tard quand un tir frappé de Jeff Petry a touché la cible.

Paul Byron inscrit ensuite un premier but depuis son retour au jeu à 11:03 de la deuxième période, son 5e but de la saison. Puis, Andrew Shaw ajoute à la marque avec une réussite à la suite de passes de Jonathan Drouin et de Jesperi Kotkaniemi. Le 8e but de la saison de Shaw, mais le 100e de sa carrière.

Une pénalité au Canadien a toutefois permis aux Sénateurs de réduire l'écart avant la fin de la période, quand Colin White s'inscrit à la marque.

Le Tricolore a repris les devants en début du dernier engagement quand Brendan Gallagher fait dévier un tir de la pointe. Et Byron marque son 2e de la soirée dans un filet désert.