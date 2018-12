Patrick Leduc rentre à la maison

Dans la nouvelle structure, Leduc sera secondé par Daniel Pozzi au niveau de la logistique et Philippe Eullaffroy au niveau sportif.

Pour ce qui est du poste de directeur technique, il n’existe plus. Vassili Cremanzidis devient le nouveau «capologiste» et responsable de la convention collective chez l’Impact et secondera Rémi Garde qui demeure responsable de la sélection des joueurs.

Au niveau du dépistage, Garde sera conseillé par Marco Zunino.